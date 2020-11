Foden de retour en sélection anglaise

Lors du rassemblement de septembre, Gareth Southgate avait pris la décision d'exclure Phil Foden et Mason Greenwood après leurs écarts vis-à-vis du protocole sanitaire. S'en était suivi un acharnement médiatique de plusieurs semaines de la presse anglaise.

Mais Southgate a décidé que la punition n'avait pas de raison d'être maintenue, et a appellé Phil Foden pour le prochain rassemblement des Three Lions. Quant à Mason Greenwood, c'est surtout à cause de ses récentes performances et de son manque de temps de jeu qu'il n'est pas appellé cette fois.

L'Angleterre affrontera l'Irlande, la Belgique et l'Islande, dans le cadre de la Ligue des Nations.