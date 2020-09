Fofana annonce avoir accepté une offre de Leicester

Si l'AS Saint-Étienne a vu de nombreux joueurs quitter le club cet été, il espérait bien pouvoir conserver son jeune défenseur Wesley Fofana, âgé de 19 ans seulement.

Mais celui-ci semble avoir d'autres projets, et rêve de jouer en Premier League. Déterminé à quitter le club, Fofana a reçu une offre de Leicester d'une somme de 29 millions d'euros. Et si l'ASSE avait l'intention de garder son joueur, Fofana n'a pas l'intention de se laisser faire, et a pris la parole dans un entretien pour 'L'Équipe'.

"Ma décision est prise : j'accepte une offre. Cette fois, je ne peux pas refuser. D'où je viens, des quartiers nord de Marseille et d'une famille pas aisée, ce n'est pas possible. Je serais fou de dire non à Leicester. Ce contrat peut changer ma vie. Je dois protéger ma famille en la mettant à l'abri. L'aspect sportif et financier étant réunis, je suis obligé de dire oui", a commencé le jeune joueur.

"Je suis allé voir le coach hier matin pour lui dire ce qui s'est passé, que je ne vais pas bien, et que je veux partir. J'ai essayé, mais je n'ai pas réussi à discuter de mes problèmes avec lui. Pas grave. Je me débrouille tout seul. J'y suis habitué. Comme il était fermé à la discussion, on a parlé du sportif, pas de ma vie privée", a-t-il ajouté.