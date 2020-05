Font : "Xavi sera la pierre angulaire de notre projet sportif"

Passé tout près d'entraîner le Barça après le départ d'Ernesto Valverde, Xavi a préféré décliner l'offre du club catalan et Quique Setien a pris les rênes de l'équipe première.

Mais Victor Font n'a pas l'intention de lâcher l'ancien meneur de jeu catalan et compte bien le nommer entraîneur en cas d'élection selon des propos cités par le quotidien 'Sport'.

"Xavi sera la pierre angulaire de notre projet sportif pour les dix prochaines années, a expliqué le futur candidat à la présidence du club catalan. Nous travaillons avec l'idée qu'il sera notre entraîneur."

"Je suis plus Kylian Mbappé que Neymar. Ce dernier est plus créatif mais le Français me paraît plus concentré sur le football, a encore reconnu Victor Font avant d'évoquer Lautaro Martinez.

"Je l'ai adoré quand il venu au Camp Nou avec l'Inter mais les décisions concernant la signature de tel ou tel joueur ce sera à Xavi et au sportif de les prendre."