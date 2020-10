Enquête ouverte après l'arrêt d'un match aux Etats-Unis en raison d'insultes homophobes

L'équipe entraînée par l'ancien buteur-vedette de la sélection américaine Landon Donovan, par ailleurs co-propriétaire de la franchise, a abandonné la rencontre à domicile contre Phoenix, car son milieu de terrain Collin Martin s'est plaint d'avoir été visé par une insulte anti-gay proférée par le milieu de terrain adverse, Junior Flemmings.

Martin a fait son coming-out en juin 2018, une première aux Etats-Unis pour un joueur en activité parmi les cinq sports les plus importants.

L'USL, la ligue professionnelle en dessous de la Major League Soccer, l'élite nord-américaine, a annoncé dans un communiqué qu'elle enquêtait sur l'incident. "Nous sommes au courant de l'utilisation présumée d'une insulte homophobe lors du match entre le San Diego Loyal SC et le Phoenix Rising FC", a indiqué l'USL.

"Le langage grossier et injurieux de tout type n'a absolument pas sa place dans notre société et ne sera pas toléré dans les matchs de l'USL. Une enquête est actuellement en cours pour déterminer les faits entourant l'incident et de plus amples informations seront fournies dès qu'elles seront disponibles", explique le communiqué.

Avec ce forfait, et alors que l'équipe menait 3-1 en première mi-temps, San Diego a abandonné toute chance de participer aux play-offs, qui détermineront le vainqueur du championnat.

Phoenix a de son côté indiqué avoir placé Flemmings en congé administratif jusqu'à ce que les investigations de la ligue soient terminées, "afin qu'il puisse se concentrer pleinement sur la coopération à l'enquête".

Cet incident survient juste une semaine après que San Diego a déjà déclaré forfait durant son précédent match, car un de ses joueurs avait été victime d'abus racistes de la part d'un adversaire de l'équipe réserve des Los Angeles Galaxy.

"La semaine dernière, nous avons fait savoir haut et fort que nous ne défendons ni le racisme ni l'homophobie", a écrit le San Diego Loyal sur son compte Twitter. "Rien n'a changé cette semaine."