Aulas espère toujours conserver Bouhaddi

"Nous avons proposé à Sarah et Dzsenifer Marozsan de prolonger jusqu'à fin août pour disputer les phases finales de la Ligue des champions et à toutes celles en fin de contrat car nous avons le droit de le faire", a confié M. Aulas.

Bouhaddi (33 ans) a fait savoir qu'elle quitterait le club lyonnais à l'issue de son contrat, initialement fin juin, pour jouer en Angleterre ou aux Etats-Unis, un chemin que pourrait aussi emprunter la milieu allemande Marozsan.

"Mais peut-être que, du côté de Sarah et Dzsenifer, il y a aussi une lueur d'espoir dans la mesure où les championnats américains sont arrêtés. Nous sommes bien placés pour le savoir car nous contrôlons l'équipe d'OL Reign. J'espère que, au gré de cette prolongation européenne jusqu'au 31 août, nous pourrons trouver un cadre commun pour prolonger" plus longtemps, a-t-il précisé.

"D'autres joueuses sont également fin de contrat comme l'Anglaise Alex Greenwood qui s'était engagée un an. Elle pourrait ne pas prolonger. Nous avons quelques signatures enregistrées que nous n'avons pas encore le droit d'annoncer. Enfin, nous avons de bons espoirs de prolonger le contrat de Lucy Bronze", a ajouté le dirigeant.

Sacré en championnat pour la 14e fois consécutive, à l'issue d'une saison inachevée, l'OL féminin est toujours engagé en demi-finale de Coupe de France et en quart de Ligue des champions.

A propos du titre accordé en D1, sans grande communication de la part de la Fédération comme du club, Aulas assure "apprécier à sa juste valeur cette décision".

"Dans un premier temps la Fédération avait décidé de ne pas décerner de titre dans tout le périmètre amateur. Après avoir attribué les titres en Ligue 1 et Ligue 2, la FFF s'est rendu compte du parallèle en défaveur de l'OL et a décidé de le faire avec le football féminin", a expliqué le dirigeant, par ailleurs membre du comité exécutif de la Fédération.

"On peut estimer aussi que le PSG, du côté des dames, a dû être frustré (en terminant 2e à trois points de Lyon, ndlr). Il y a un certain nombre de clubs comme Marseille qui descendent, d'autres qui auraient pu monter comme Saint-Etienne, qui ne montent pas. La situation est très paradoxale et elle fait que pour le moment, on réagit avec pudeur mais avec bonheur", a-t-il conclu.