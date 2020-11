Ibrahimovic relance les spéculations sur un retour en sélection

A 39 ans, l'inusable star du foot, qui a pris sa retraite internationale après l'Euro-2016 et n'a plus joué en équipe nationale depuis, fait à nouveau planer le doute sur un possible retour dans l'effectif de la sélection nationale de football.

Interrogé par le journal sportif suédois Sportbladet, le manager de l'équipe Stefan Pettersson dit toutefois n'avoir eu aucun contact récent avec Zlatan Ibrahimovic, qui s'est arrêté à 116 sélections et 62 buts inscrits.

Selon le quotidien, Milan n'a reçu de son côté aucun appel de la Fédération suédoise de football à propos du joueur.

Zlatan Ibrahimovic n'en est pas à son premier coup d'essai: en 2018, il avait laissé entendre qu'il pourrait sortir de sa retraite internationale pour aller disputer la Coupe du monde en Russie avec sa sélection, mais la fédération avait plus tard balayé l'hypothèse 'Ibra'.

Samedi, le joueur a encore prouvé son excellente forme en dégainant un geste dont il a le secret - un retourné acrobatique à quelques minutes du coup de sifflet final - pour offrir une nouvelle victoire à son équipe sur le terrain de l'Udinese (2-1). Il est actuellement en tête du classement des buteurs de Serie A avec sept réalisations et l'AC Milan est premier au championnat, invaincu en six journées.

La Suède, elle, doit affronter le Danemark en match amical le 11 novembre puis la Croatie le 14 et la France le 17 novembre, à l'occasion des 5e et 6e journées de la Ligue des nations.