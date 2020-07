Michel Platini : "Dybala est un joueur maradonesque"

Michel Platini a été invité à parler de Paulo Dybala par la 'Gazzetta dello Sport' et s'est montré élogieux envers l'attaquant de la Juventus : "C'est intéressant qu'il m'ait égalé. Les chiffres sont une chose, mais nous sommes des joueurs différents. J'essaie toujours d'éviter les comparaisons, mais je peux dire qu'il est définitivement meilleur que moi sur une chose : il a 40 ans de moins... Il marque également suffisamment de buts. J'étais un milieu de terrain qui a marqué beaucoup de buts, un joueur d'équipe qui a orienté tout le monde, plus que Dybala. Ce n'est pas qu'il ne le fait pas, mais c'est un attaquant. Ce n'est pas Platini. Il est plus... maradonesque", a expliqué Platini.

L'ancien président de l'UEFA a également évoqué le duo Dybala/CR7 sous la direction de Maurizio Sarri : "Ronaldo est ce qu'il est et ne peut pas être remis en question. Il nous manquerait s'il partait. C'est un grand champion qui remporte des matchs, remporte des trophées et joue au plus haut niveau depuis un certain temps maintenant. Ils vont bien ensemble avec Dybala."