Kane pense pouvoir revenir dans deux semaines

Tottenham a beaucoup souffert de son absence lors de la défaite dimanche contre Brighton (1-0).

Le capitaine anglais, blessé jeudi lors d'une autre défaite (3-1) contre Liverpool, a passé des scanners et, selon son manager, pense pouvoir se rétablir rapidement.

Kane va probablement manquer les matches à domicile contre Chelsea et West Brom, ainsi que le cinquième tour de la Coupe d'Angleterre à Everton, mais pourrait être de retour sur le terrain pour affronter le leader de la Premier League, Manchester City, le 13 février.

"C'est une très bonne nouvelle, a déclaré Mourinho au site internet du club. Après Liverpool, nous n'avions aucune idée. Le lendemain, nous pensions à trois semaines (d'absence), quelque chose comme ça."

"Je ne veux pas être trop optimiste mais Harry est optimiste", a ajouté le technicien portugais. "Il a déjà été blessé aux chevilles et dans la tête de Harry, c'est deux semaines, donc nous verrons s'il a raison."

Kane est directement impliqué sur 23 des 34 buts marqués par Tottenham en championnat cette saison.

Les Spurs, leaders du championnat en décembre, ont gagné seulement deux de leurs neuf derniers matches de Premier League et sont désormais à six points du top 4.

Pour le capitaine Hugo Lloris, l'équipe, qui s'apprête à accueillir Chelsea jeudi, manque de confiance.

"Nous devons rester unis mais il y a beaucoup de déception de la part des joueurs, du manager et de l'encadrement et des supporters car nous attendons plus de nous, a déclaré Lloris. Nous devons réagir collectivement. Il suffira d'un bon résultat pour que la confiance revienne."