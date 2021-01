L'entraîneur de Leicester veut "chambouler la hiérarchie" en Angleterre

"Nous voulons être une équipe qui, d'une année à l'autre, obtienne (le droit) de jouer des compétitions européennes", a affirmé le technicien de 47 ans après la victoire à Newcastle des "Foxes", champions d'Angleterre inattendus en 2016.

"Notre travail, c'est (de se poser la question) 'Est-ce que nous pouvons chambouler la hiérarchie ?' Peut-être pas financièrement - nous n'avons pas le budget pour acheter un joueur à 70, 80 ou 90 millions de livres - mais nous le pouvons en matière de football", a assuré Rodgers.

Mi-décembre, le manager des Foxes avait déjà jugé que la course au titre serait "serrée", tout en rappelant que "la saison (était) encore longue".

Dimanche, il a précisé que son ambition était de terminer le championnat à une place qualificative pour les compétitions européennes de 2021-2022, alors que le club a échoué de peu à décrocher un billet pour la Ligue des champions la saison dernière.

Engagé en Ligue Europa, Leicester disputera en février les seizièmes de finale contre le Slavia Prague.

En Premier League, les Foxes comptent un point de retard sur Liverpool et Manchester United, et ont disputé un match de plus que les deux leaders. Derrière eux, la bataille fait rage entre sept équipes, dont la dernière, West Ham (10e), ne compte que six unités de retard sur Leicester.

En 2016, Leicester avait été la première équipe depuis 1995 à priver du titre national le groupe de quatre clubs composé de Manchester United, Chelsea, Manchester City et Arsenal. Il s'agissait du premier titre de première division pour le club fondé en 1884.