La MLS prévoit une reprise de la saison régulière en août

Suspendue en raison de la pandémie de coronavirus après seulement deux journées mi-mars, la MLS a repris le 8 juillet sous un format inédit de tournoi avec des matches de poules puis des matches à élimination directe, qui commencent samedi, dans la bulle de Disney World à Orlando en Floride.

Si la finale de ce tournoi "MLS is back" est prévue le 11 août, les organisateurs espèrent ensuite reprendre la saison à la fin du mois d'août avec un programme resserré de 20-23 matches par club, contre 34 initialement prévus.

"L'idée est de recommencer fin août (...) de manière à atteindre le mois de novembre pour les play-offs et pour que la finale de la MLS puisse avoir lieu lors de la deuxième semaine de décembre", a indiqué Alfonso Mondelo.

"L'idée est qu'il y ait entre 15 et 18 (matches par club) en plus d'ici à octobre pour atteindre entre 20 et 23 journées en saison régulière, et ensuite pouvoir jouer quelques matches de playoffs", a-t-il précisé, sachant que certains matches du tournoi en Floride ont compté pour cette saison régulière.

"Nous ne prendrons aucun risque, la priorité est la sécurité des joueurs et du grand public", a déclaré Mondelo, qui a dit travailler en relation avec les différents Etats et les Centres de prévention et de lutte contre les maladies (CDC).

La MLS devra par ailleurs trouver un moyen de programmer des matches supplémentaires pour Dallas et Nashville, qui s'étaient retirés du tournoi en raison du nombre élevé de cas de Covid-19 au sein de ces équipes.