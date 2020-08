La MLS soutient les joueurs hués pour s'être agenouillés durant l'hymne américain

"C’était vraiment écoeurant", a affirmé le défenseur afro-américain de Dallas Reggie Cannon sur le site internet de la MLS après la rencontre. "Des supporteurs nous ont hués, car nous prenons position pour quelque chose en laquelle nous croyons. Des millions d’autres personnes soutiennent cette cause."

Un commentaire qui a engendré ensuite une série d'injures raciales sur les réseaux sociaux.

"Pendant l'hymne national avant le match, les joueurs des deux clubs et les arbitres ont choisi de s'agenouiller. Comme nous l’avons constamment affirmé depuis de nombreuses années, la MLS soutient les joueurs et leurs membres qui manifestent pacifiquement au nom de l’égalité et de la justice sociale", a répliqué l'instance.

"Certains des commentaires faits sur les réseaux sociaux après le match étaient épouvantables. Nous voulons être très clairs sur le fait que la MLS ne tolérera aucun abus ni aucune menace à l'encontre d'un joueur ou d'une équipe qui décide d'exercer son droit de manifester pacifiquement", a-t-elle ajouté.

Le président de Dallas Clark Hunt et son vice-président Dan Hunt ont eux tenir à affirmé qu'ils "soutiennent" leur joueur Reggie Cannon.

"Les commentaires racistes et les menaces de mort qu'il a reçus sont répugnants et inacceptables. Il n'y a pas de place dans notre sport, ou dans notre pays d'ailleurs, pour ce genre d'horrible attaque que Reggie a dû subir", ont-ils poursuivi.

"Les menaces haineuses ou violentes ne sont jamais justifiées - surtout lorsqu'elles sont dirigées contre un membre de notre famille du FC Dallas", ont-ils conclu.

Ce match, remporté par Nashville (1-0) marquait la reprise de la saison régulière, cinq mois après son interruption due au coronavirus, avec des rencontres jouées dans les stades des clubs, en présence d'un public en nombre très limité, contrairement au tournoi MLS qui s'est déroulé à huis clos à Disney World du 8 juillet au 11 août.