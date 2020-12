Les supporters nantais appellent à une nouvelle manifestation

Dimanche, avant le match contre Dijon (1-1), une première manifestation avait dégénéré en échauffourées entre plus de 250 manifestants et des dizaines de CRS chargés de les empêcher de pénétrer sur le parking du stade.

Cette semaine, la Brigade Loire a assuré qu'elle veillerait à ce que le rassemblement, organisé à 13h00, deux heures avant le derby contre Angers, reste "pacifique et statique".

Surtout, il "sera renouvelé lors des prochains matches à domicile, tant que nous le jugerons nécessaire", ont insisté les Ultras, empêchés par le huis clos sanitaire d'exprimer leur mécontentement dans les tribunes comme cela a souvent été le cas par le passé.

Et le mécontentement est flagrant : alors qu'il doit fêter au printemps les 20 ans de son dernier titre de champion de France, le club de Nantes pointe à la 16e place avec 14 points, à 3 longueurs du barragiste. L'équipe vient de subir deux défaites et un nul face à Strasbourg, Reims et Dijon, trois équipes luttant pour le maintien en Ligue 1.

Au-delà des résultats, les supporters dénoncent la gestion aléatoire de Kita, qui a déjà fait défiler 14 entraîneurs depuis son arrivée en 2007. Christian Gourcuff, limogé la semaine dernière, a ainsi cédé son poste à son adjoint Patrick Collot, qui assure l'intérim sans aucune piste claire sur son remplacement.

Les supporters reprochent aussi à M. Kita de trop s'appuyer sur Mogi Bayat, un agent à la réputation sulfureuse exerçant en Belgique.

Et l'homme d'affaires, qui a fait fortune avec des laboratoire de médecine esthétique, fait l'objet d'une enquête pour fraude fiscale depuis 2019 qui a grandement contribué à faire capoter son projet de nouveau stade. Même s'il assure être en règle, il risque, selon des documents évoqués jeudi par Médiapart, un redressement fiscal de plus de 20 millions d'euros.

Dans ce contexte, l'association "A la Nantaise" a annoncé qu'elle présenterait le 21 janvier un projet de création d'une société commerciale fédérant entreprises locales et supporters afin de pouvoir entrer au capital en cas de départ de la famille Kita.