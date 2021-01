Messi, libre de s'engager où il veut

Alors que le mercato d'hiver s'ouvre ce week-end en Europe et lundi en Espagne, les prochaines semaines s'annoncent déterminantes pour le Barça et pour l'avenir de la superstar argentine (33 ans), qui souhaitait déjà s'en aller l'été dernier et que les règlements de la Fifa autorisent dès à présent à entamer des discussions avec un autre club en vue d'un départ au 1er juillet.

Le club catalan élira son nouveau président le 24 janvier, et la ligne de conduite de la nouvelle direction sera cruciale pour convaincre Messi de rester à Barcelone.

Lassé par une direction instable, un club en crise perpétuelle depuis plus d'un an, une succession d'entraîneurs (trois en l'espace d'un an) et des résultats décevants, comme l'humiliation historique subie en août dernier contre le Bayern Munich en Ligue des champions (8-2), Messi a souhaité quitter le club fin août.

Mais il est finalement resté, contraint par son contrat et par le président Josep Maria Bartomeu, qui a depuis démissionné.

Leo n'a encore "rien décidé". Mais celui qui avait quitté sa ville de Rosario (Argentine) à 13 ans, en 2000, pour rallier la Masia, le centre de formation barcelonais, a confié dimanche dernier sur la chaîne de télévision Sexta que "le club va très mal et il sera compliqué de le ramener au niveau auquel il était".

Rien de rassurant. "Comment voulez-vous que Messi ne veuille pas partir avec une équipe comme ça ?", s'interrogeait 'Marca', le journal le plus vendu d'Espagne, sur son site le 19 décembre, après la lamentable prestation des Catalans contre Valence (2-2) en Liga.

Présent en tribunes mardi, Messi a encore baissé la tête en signe de désespoir, après le nul du Barça contre Eibar au Camp Nou (1-1).

Reste la question à plusieurs dizaines de millions d'euros, soit le montant de son salaire: où pourrait donc atterrir l'Argentin, même si aucune indemnité de transfert ne sera à débourser ?

Neymar et le PSG: les favoris

A ce jour, le candidat le plus sérieux semble le Paris Saint-Germain. Le PSG, porté par ses richissimes propriétaires qatariens, est un des rares clubs à pouvoir entrer dans la discussion pour un éventuel transfert de l'Argentin.

Le club de la capitale française est l'un des seuls qui puisse assumer financièrement le salaire mirobolant de l'astre argentin, qui retrouvera le Paris SG en 8es de finale de Ligue des champions le 16 février, trois ans après la fameuse "remontada" (6-1) de mars 2017.

Avec un salaire brut mensuel de 8,3 millions d'euros par mois selon L'Equipe (86,9 M EUR bruts par an), Messi est le footballeur le mieux payé de la planète, loin devant son éternel rival Cristiano Ronaldo à la Juventus de Turin (4,5 M EUR bruts par mois), ou devant les attaquants-stars du PSG Neymar (environ 3 M EUR bruts par mois) et Kylian Mbappé (environ 2 M EUR bruts par mois).

En plus de l'argument économique, il y a l'argument humain: en rejoignant Paris, Messi pourrait rejouer avec son ami Neymar, qui a déclaré le 2 décembre vouloir "prendre à nouveau du plaisir avec lui sur un terrain"... Pourquoi pas dès "l'année prochaine", a ajouté le Brésilien, complice de Messi pendant quatre ans à Barcelone (2013-2017).

"Ce n'est pas le moment de parler de cela", a tranché début décembre le directeur sportif parisien Leonardo.

Agüero et City: les outsiders

L'autre candidat de poids, qui avait déjà émergé l'été dernier lors du faux départ de Messi, est Manchester City.

Le club mancunien, détenu par la famille royale d'Abu Dhabi, a aussi des arguments financiers pour attirer l'Argentin.

La Premier League est d'ailleurs le seul championnat d'Europe qui a continué à dépenser, même après la pandémie de Covid-19 et le confinement du printemps 2020 qui ont durement frappé les comptes des clubs de football.

Les Citizens disposent aussi d'un autre argument humain: l'attaquant argentin Sergio Agüero, compatriote et grand ami de Messi, avec qui il partage sa chambre en équipe d'Argentine depuis les sélections de jeunes.

Quelle destination empruntera donc Messi ? Le Barça, le PSG, City ? Un autre club inattendu ? Une seule chose est sûre: le feuilleton du transfert éventuel de l'un des meilleurs joueurs de tous les temps va rythmer les prochaines semaines, car désormais, Lionel Messi a le choix.