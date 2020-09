Petit bleuet de Bundesliga deviendra grand

A deux jours de l'ouverture de la nouvelle saison en Bundesliga, voici cinq bleuets d'outre-Rhin à suivre avec attention:

Dayot Upamecano

Le puissant défenseur central du RB Leipzig compte déjà, à 21 ans, un coup d'avance sur sa génération, puisque Didier Deschamps l'a convoqué en septembre chez les Bleus et l'a titularisé deux fois. Malgré des débuts difficiles, il a marqué un but contre la Croatie (4-2) en Ligue des nations.

A Leipzig, il est surnommé "la Bête" en raison de sa présence physique impressionnante (1,86 m), au point d'écœurer le pourtant solide Diego Costa, en quart de finale de Ligue des champions en août lors de la victoire de Leipzig contre l'Atletico Madrid (2-1).

"Il a un talent de défenseur hors du commun", abonde son entraîneur Julian Nagelsmann: "Il est incroyablement rapide et a une énorme puissance corporelle. Son potentiel est incroyable, et il est loin d'avoir encore montré tout ce qu'il peut faire."

Christopher Nkunku

Barré au PSG par les stars de l'attaque, ce milieu offensif de poche est parti à Leipzig en 2019, où il a réussi une saison époustouflante, ponctuée par cinq buts et surtout 15 passes décisives.

"Ce garçon de 22 ans doit et va devenir la prochaine topstar du RB, et la moitié de l'Europe se battra pour l'engager d'ici un an ou deux (...) il est le meilleur footballeur de Leipzig depuis Naby Keita", parti à Liverpool en 2018 pour 65 millions d'euros, claironnait en août le site allemand 'NTV.de'.

Sa chance en 2020-2021? Timo Werner, l'ex-star du club, est parti à Chelsea, et ce pur Parisien va se retrouver investi de la responsabilité d'animer l'attaque. S'il y parvient, il peut raisonnablement rêver d'échanger un jour son maillot bleu "espoir" contre une tunique aux deux étoiles.

Marcus Thuram

Le fils de l'ancien international Lilian Thuram a été la révélation de la Bundesliga 2019-2020 avec Mönchengladbach. Dix buts, huit passes décisives et un charisme qui a rapidement fait de lui, à 23 ans, un chouchou du public du Borussia Park.

Le 31 mai, il fut le premier footballeur de Bundesliga à poser un genou à terre pour célébrer un but, pour manifester son soutien au mouvement "Black Lives Matter".

Cinq fois international espoir, il sait qu'il a encore une marge de progression. Mais il va disputer cette saison la Ligue des champions avec son club, de quoi acquérir de l'expérience et de l'exposition.

Il déclare sans ambages son amour pour le maillot bleu: "L'équipe de France pour tout joueur français, c'est un rêve et un aboutissement", disait-il en décembre dernier dans un interview à l'AFP.

Moussa Diaby

Le petit lutin de Leverkusen a ébloui l'Allemagne l'an dernier pour ses débuts en Bundesliga. Lui aussi est un transfuge du Paris SG, qu'il a quitté à 19 ans, pour aller trouver du temps de jeu de l'autre côté du Rhin.

"Diaby est comme une tempête annoncée, que l'on n'arrive pourtant pas à endiguer", a écrit de lui le magazine 'Kicker', la Bible du foot allemand. "Lorsqu'il déboule, ce feu-follet laisse derrière lui des défenseurs désemparés et des spectateurs ébahis." Comme son modèle Lionel Messi, dont il apprécie l'intelligence de jeu et la faculté à être toujours décisif dans les moments-clé.

Leurs points communs? Tous les deux sont des animateurs d'attaque, capables d'accélérations fulgurantes sur les dix premiers mètres, et tous les deux mesurent... 1,70 m.

Tanguy Nianzou Kouassi

Le PSG, qui lui offrait un contrat pro cette saison, n'a pas du tout apprécié son départ vers le Bayern Munich. Certes il est trop tôt pour dire quelle carrière attend ce talent de 18 ans. Mais le Bayern a du flair.

"Selon nous, c'est l'un des plus grands talents en Europe", prédit le directeur sportif bavarois Hasan Salihamidzic: "Son poste de prédilection est défenseur central, mais il peut jouer à différents postes. Nous sommes certains qu'il aura une grande carrière à Munich."

Tanguy Nianzou Kouassi à l'état-civil a choisi d'écrire seulement "Nianzou" sur son maillot. Il devra être patient pour l'exhiber à l'Allianz Arena, dans un secteur de jeu où règnent les Alaba, Süle, Boateng et autre Hernandez.