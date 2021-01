Pol Lirola passe sa visite médicale prétransfert à l'OM

"Lirola est en visite médicale. On espère que ça sera fini ce soir. S'il n'y a pas de mauvaises nouvelles, je pense que ça sera annoncé ce soir", a déclaré Villas-Boas en conférence de presse.

Lirola, 23 ans, devrait arriver en prêt avec option d'achat pour finir la saison avec Marseille. L'international espoirs espagnol joue peu en ce moment avec la Fiorentina.

"Pol était déjà sur notre liste au mois d'août. C'est un joueur très apprécié par Pablo (Longoria, le directeur sportif de l'OM). Ca n'a pas été très difficile à faire, il était intéressé lui aussi", a expliqué Villas-Boas.

Lirola vient renforcer un secteur dans lequel l'OM n'est pas très armé, avec pour seuls latéraux Sakai à droite et Amavi et Nagatomo à gauche. Le club provençal avait cédé Bouna Sarr au Bayern Munich à la fin du mercato d'été et n'avait pas pu alors lui trouver de remplaçant.

Villas-Boas a par ailleurs expliqué que les discussions se poursuivaient entre l'OM et le Genoa pour le prêt en Italie de Kevin Strootman. "Il y a encore des échanges de documents, ça n'est pas finalisé. S'il n'y a pas de nouvelles ce soir, il sera convoqué" pour le Trophée des Champions mercredi contre le PSG, a ajouté le technicien portugais.