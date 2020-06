La lettre de Rashford au gouvernement

Le gouvernement britannique avait annoncé au début du mois qu'un programme permettant aux familles modestes de recevoir des bons d'achats alimentaires de 15 livres (16,70 euros) par enfant et par semaine, mis en place quand le confinement a forcé les écoles et leurs cantines à fermer, ne sera pas prolongé pendant les vacances scolaires estivales.

Dans une lettre ouverte aux députés de la Chambre des Communes, l'international aux 38 sélections leur demande de "faire volte-face (sur cette décision) et de faire de la protection des plus faibles la priorité absolue".

"En laissant toute appartenance politique de côté, ne peut-on pas se mettre d'accord sur le fait qu'aucun enfant ne devrait avoir faim ?", a-t-il plaidé

Selon lui, il s'agit de pouvoir "se regarder dans le miroir en se disant qu'on a fait tout ce que l'on pouvait pour protéger ceux qui, quelle qu'en soit la raison, ne peuvent pas se protéger eux-mêmes", a poursuivi l'attaquant de 22 ans.

Depuis le début du confinement, l'international anglais s'est mobilisé entièrement dévoué à cette cause, rappelant que lui aussi, issu d'une famille avec 5 enfants et des revenus modestes, n'avait souvent pu se nourrir correctement que grâce à des aides de son école.

"Ce que les familles doivent affronter en ce moment, j'ai eu moi aussi à l'affronter quand j'étais plus jeune. Et c'est très compliqué d'en sortir. C'est vraiment important pour moi d'aider les personnes qui souffrent en ce moment", a-t-il expliqué dans sa lettre "qui vient du coeur".

Dans les premiers jours du confinement, il avait lancé sur les réseaux sociaux et notamment via son compte Twitter, une campagne de levée de fonds avec l'association FareShare qui lutte contre le gaspillage alimentaire et la malnutrition.

Une première vague de dons avait rassemblé 134 000 livres (149 000 euros), qu'il avait abondé pour porter la somme à 400.000 livres (445 000 euros), en avril.

Il s'était ensuite engagé à rassembler 20 millions de livres (22,3 millions d'euros) en dons financiers et alimentaires pour permettre que 3 millions de repas soient servis à des personnes défavorisées, un objectif atteint en fin de semaine dernière.

An Open Letter to all MPs in Parliament...#maketheUturn



Please retweet and tag your local MPs pic.twitter.com/GXuUxFJdcv