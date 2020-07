David Silva porte Manchester City

Deux jours après la décision positive du Tribunal arbitral du sport, qui a annulé la suspension pour deux ans des coupes européennes infligée en février par l'UEFA, Manchester City a, sans surprise poursuivi sa bonne série face à Bournemouth (2-1), à l'occasion de la 36e journée du championnat d'Angleterre.

David Silva a ouvert le score sur coup franc à la 6e minute, et donné une passe décisive à Gabriel Jesus (39e). Le milieu offensif espagnol (34 ans), qui quittera Manchester City au terme de cette saison après dix ans au club, avait déjà marqué et fait deux passes décisives la semaine dernière contre Newcastle (5-0).

Bournemouth, qui reste premier relégable avec trois points de retard sur Watford et West Ham, a réduit le score en toute fin de match (Brooks, 88e).

Cette victoire ne changera rien au classement final de City en Premier League, isolé à la deuxième place loin derrière Liverpool et loin devant Chelsea, Leicester et United. Elle accrédite toutefois l'idée que les joueurs de Guardiola sont dans les meilleures dispositions pour les dernières échéances de la saison : d'abord la demi-finale de FA Cup, samedi, contre Arsenal et surtout le huitième de finale retour de Ligue des Champions contre le Real Madrid, dans trois semaines.