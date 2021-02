Forlan fait de l'Atlético son favori pour le titre en Liga

Diego Forlán est clair : si l'Atlético de Madrid maintient le rythme, il peut redevenir champion de la Liga. L'Uruguayen, qui a donné quelques-unes des meilleures années de sa vie professionnelle aux Colchoneros, a fait le point sur la situation actuelle du club dans une interview pour l'agence 'Anadolu'.

"Il est difficile de dire qu'ils seront des champions. C'est une saison très compétitive. Mais, s'ils continuent avec ces performances, ils le feront. Ils ont encore des matchs à jouer et ils peuvent augmenter la différence de points avec le Barcelone et le Real Madrid. Il est difficile de dire quelque chose de clair en football, mais bien sûr l'Atlético a de grandes chances d'être champion", a-t-il déclaré.

En choisissant ses attaquants préférés actuels, il en a mentionné un qui est sous les ordres de Cholo : "J'en ai beaucoup, chacun avec son propre style. Trouver un attaquant qui ressemble à mes propres caractéristiques peut être un peu compliqué sur le marché du football d'aujourd'hui".

"Luis Suárez est très bien à l'Atlético. Cavani à Manchester United. Il y a aussi Neymar et Mbappé et, bien sûr, Messi et Cristiano, qui jouent toujours à un très haut niveau même s'ils vieillissent. C'est un sentiment très agréable d'avoir l'occasion de voir ces joueurs", a-t-il poursuivi.

Et qu'en est-il des défenseurs ? "Franchement, il n'y avait personne contre qui j'avais peur de jouer. J'ai joué contre de très bons défenseurs. Mais, de tous, je peux distinguer Cannavaro. Il était très expérimenté et avait une grande intuition.

Alors que la mort de Maradona est encore fraîche dans son esprit, il se souvient d'une anecdote à son sujet : "En 1991, ma sœur a eu un accident de voiture et s'est retrouvée en fauteuil roulant. Si je ne me trompe pas, fin 1996 ou début 1997, nous avons organisé un match de charité pour ceux qui, comme ma soeur, étaient en fauteuil roulant et Maradona y a participé. Ce soutien a été très spécial pour notre famille".

"Après cela, j'ai eu personnellement l'occasion de rencontrer Maradona dans de nombreuses régions du monde. Nous avions une relation très étroite. Nous sommes vraiment désolés pour sa perte. J'ai grandi en étant témoin de son talent et de ses objectifs. La mort de Maradona a été particulièrement douloureuse pour notre famille", a-t-il conclu.