"Liverpool mérite le titre pour la plus grande saison de son histoire"

En tête de la Premier League avec vingt-cinq points d'avance sur Manchester City, Liverpool était tout proche de mettre fin à trente ans de disette en championnat, mais la pandémie de Coronavirus en a décidé autrement stoppant la compétition à dix journées de la fin. Les Reds avaient besoin de seulement six points pour être officiellement champions d'Angleterre. Certains militent désormais pour que le titre ne soit pas attribué si la saison ne va pas à son terme, et ce même si Liverpool est quasiment impossible à rattraper.

Dans sa dernière chronique dans les colonnes du 'Daily Mirror', Robbie Fowler a indiqué vouloir voir Liverpool récompensé par le titre de champion, même si la saison ne reprend pas : "Je ne pense pas qu'il y ait un fan dans le pays qui ne reconnaisse pas que Liverpool mérite d'être champion, qu'il est déjà le vainqueur de la Premier League. Et je ne pense pas qu'il y ait beaucoup - même le plus amer des fans rivaux - qui diraient que, si la saison de football se terminait maintenant, ils ne devraient pas recevoir le trophée en tant que vainqueurs de la compétition".

"Liverpool est l'équipe la plus digne d'être sacrée"

"Pourtant, remporter le titre dans de telles circonstances ternirait en quelque sorte le triomphe. Sans aucun doute. J'ai joué une grande partie de ces 30 années où Liverpool essayait désespérément de ramener un autre trophée de champion d'Angleterre à la maison, donc je sais ce que cela signifie. Chaque année qui a passé, la pression est devenue plus forte, le discours plus fort, les fans plus désespérés. Cela signifie tellement… mais pas la vie ni la mort", a ajouté l'ancien attaquant de Liverpool.

Robbie Fowler insiste, Liverpool doit être considéré comme le champion pour sa saison historique : "Pour tous ceux qui soutiennent que Liverpool ne devrait pas être champion, si la saison n'est pas terminée, alors regardez leur bilan. Ils ont perdu cinq points toute la saison. CINQ. Bon sang, j'ai déjà marqué 16 buts dans un match pour une équipe d'écoliers dans laquelle j'ai joué - j'ai marqué plus de 100 buts au total si je me souviens bien - et pourtant je suis presque sûr que nous avons perdu plus de cinq points cette saison".

"Ils sont les plus dignes d'être champions. C'est la plus grande saison de l'histoire du football anglais au plus haut niveau. Ce sont des records et ils sont sans doute la meilleure équipe à avoir remporté la Premier League. Et oui, je dis qu'ils l'ont gagné. Ils ont besoin de deux victoires de plus pour le confirmer, mais la réalité est que, si City perdait deux de matches de plus d'ici la fin théorique de la saison, les points de Liverpool suffiraient désormais", a conclu l'ancien Red.