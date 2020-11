Battue par la Finlande (0-2) en amical ce mercredi, l'équipe de France a concédé sa première défaite depuis le 8 juin 2019 en Turquie. Un résultat négatif commenté par le sélectionneur Didier Deschamps en conférence de presse.

Steve Mandanda pointait du doigt l'état d'esprit après le match. Est-ce sur ce point que votre équipe a été défaillante ?

Didier Deschamps : On a été en-dessous de ce qu'on attendait concernant la générosité, l'engagement et les duels. En face, ils ont mis ce qu'il fallait. Nous, pas suffisamment même si ça ne nous a pas empêché de faire un bon début de match avec des occasions. On prend des buts qui sont évitables, et après on donne confiance à l'adversaire avec un bloc bas. On a eu énormément le ballon, mais sans parvenir à créer énormément de décalages. J'ai utilisé le terme de piqûre de rappel devant les joueurs, ça faisait longtemps. On a pris une bonne gifle. On ne va pas rester trop longtemps dessus, mais c'est factuel. Le résultat est logique.

Beaucoup de joueurs se sont plaints de l'usure physique et mentale liée à l'enchaînement des matches. Est-ce une explication de cette contre-performance ?

Je vous vois venir... On connaît le contexte, on sait que ce n'est pas propice. Mais ce n'est pas d'aujourd'hui. Voilà, ça arrive... C'est arrivé ce soir, ce n'était pas le bon soir. Notre adversaire jouait plus qu'un match amical. On n'a pas fait ce qu'il fallait. Je préfre rester là-dessus et ne pas chercher d'explications qui pourraient passer pour des excuses.

Comment relancer le groupe pour Lisbonne ?

C'est le haut-niveau. Ce match est passé. On ne va pas s'y attarder. On connaît la force du Portugal, on l'a vu à l'aller. Il faudra y aller avec d'autres arguments que ce soir. C'est essentiel, mais quand vous enchaînez les matches tous les quatre jours, vous n'avez pas le temps de vous attarder. Il faut passer au suivant.

Peut-on avoir des nouvelles des blessés (Coman, Hernandez, Pavard, Tolisso, Mbappé, Kimpembe, Rabiot) ?

Ça va dans le bon sens chaque jour qui passe.

Y'aura-t-il des retours au Portugal ?

J'espère, heureusement. Mais qui ? Je ne le sais pas encore, même si certains sont plus prévisisbles que d'autres. On travaille avec le staff médical pour avoir le plus de joueurs disponibles. Ce soir, il y avait 23 joueurs sur la feuille de match, mais je n'ai fait rentrer que ceux qui pouvaient jouer.

Êtes-vous sûr de pouvoir compter sur Benjamin Pavard et Kylian Mbappé samedi ?

On est sûrs de rien, mais ça va dans le bon sens. Cela progresse chaque jour. Est-ce que ce sera suffisant ? On est mercredi, il reste encore trois jours jusqu'au match.

Qu'avez-vous pensé de la première de Marcus Thuram ?

Je n'avais pas de doute sur le fait qu'il soit impressionné. Il a fait de bonnes choses en première mi-temps surtout même s'il aurait pu avoir plus de réussite sur sa barre. Il a provoqué même si ça a été plus difficile en deuxième période, il était sûrement un petit peu émoussé. Mais pour sa première, c'était intéressant.

Des joueurs ont-ils perdu des points ce soir ?

Il n'y en a pas qui en ont marqué en tout cas, et moi non plus.

Ce match aurait pu remettre en confiance Paul Pogba, mais il a plutôt mis en lumière ses difficultés du moment à MU.

Ce match devait lui servir de se remettre dans le rythme oui, mais ça peut aussi arriver que les joueurs soient impactés par leur quotidien. Ce ne sont pas des robots et ça se ressent. On ne peut pas balayer tout d'un coup. Leur situation peut avoir un impact psychologique et quand ça se passe moins bien sur un match, ça fait ressortir les difficultés.