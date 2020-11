Les réactions de Thuram et Griezmann

Thuram au micro de M6 :

"C'est vrai que c'était une bonne première période. Cette équipe finlandaise s'est très bien regroupée. J'essaie d'apprendre beaucoup aux côtés des autres internationaux pour gagner le plus d'expérience le plus rapidement possible."

Griezmann au micro de M6 :

"On a eu deux ou trois occasion avec Marcus. S'il les mets dedans c'est un autre match. Faut regarder ce qu'on a fait de mauvais et se tourner vers samedi car ça arrive vite."