Marcus Thuram, entre générosité et maladresse

C'était la principale attraction au coup d'envoi. Titulaire pour sa première en Bleu, Marcus Thuram (23 ans) avait l'occasion de prouver qu'il pouvait mettre à profit ses qualités sur l'aile gauche de l'attaque tricolore. Décomplexé, l'attaquant du Borussia Mönchengladbach n'a pas eu froid aux yeux. Malgré le résultat négatif des siens (0-2), il a fait parler sa percussion dès les premières minutes pour créer le danger au sein de la défense finlandaise.

De loin le plus entreprenant jusqu'à l'ouverture du score de la 55e nation mondiale (28e), l'ancien Guingampais s'est rendu disponible, incisif et entreprenant. Il est rapidement parvenu à faire parler sa puissance et son aisance dans les petits espaces, ne rechignant pas à faire le replis défensif. Mais c'est dans le dernier geste qu'il a montré certaines lacunes, ne parvenant pas à ouvrir le score malgré plusieurs situations franches.

Macus Thuram, fils du célèbre champion du monde Lilian Thuram, a d'abord envoyé une reprise de la tête sur la barre, sur un corner de Lucas Digne (15e). Il a ensuite manqué de justesse sur une ouverture de Léo Dubois alors qu'il était seul dans la surface (17e), puis a complètement dévissé une nouvelle tentative en dehors des 18 mètres (23e). Trois occasions nettes qui, si elles avaient été mieux négociées, aurait mis l'équipe de France dans de meilleures conditions pour la suite.

Difficile malgré tout de lui tomber dessus tant l'équipe, dans son ensemble, n'a pas su se sortir du piège finlandais une fois menée au score. Marcus Thuram a surtout confirmé ce que Didier Deschamps disait de lui avant la rencontre sur le plan émotitionnel : "Marcus, c'est quelqu'un qui est à l'aise, décontracté. Je ne pense pas qu'il y ait un problème émotionnel de son côté. Il aime quand il y a de l'adrénaline, du monde, de l'attente et de la pression."

Resté sur le terrain pendant l'intégralité du match, le 'fils de' a été moins en vue après la pause même s'il s'est permis un nouveau tir en dehors de la surface capté par Jesse Joronen (70e). Un dernier coup d'épée dans l'eau pour Marcus Thuram, qui malgré sa prestation intéressante n'a donc pas pu empêcher la défaite de l'équipe de France. La première à Saint-Denis depuis plus de deux ans. Une sérieuse piqûre de rappel avant le choc de samedi au Portugal.