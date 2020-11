Mandanda sera titulaire contre la Finlande

Didier Deschamps était à nouveau en conférence de presse ce mardi midi. Le sélectionneur des Bleus a pu évoquer l'actualité toute fraîche de l'équipe de France qui affronte la Finlande mercredi (21h10) en amical au Stade de France.

Qu'est-ce qui vous a convaincu d'appeler Kurt Zouma plutôt qu'un autre sur ce rassemblement ?

Didier Deschamps : "Il n'a pas toujours eu un temps de jeu important, mais si je le choisis aujourd'hui c'est que je le trouve plus performant que d'autres à ce poste. C'est un joueur qui a eu des soucis physiques qui se sont enchaînés, mais depuis un bon moment il a retrouvé tout son potentiel athlétique et beaucoup de sérénité."

Comment jugez-vous les progrès de Lucas Digne ?

"Il vient régulièrement, a gagné en maturité, est beaucoup plus efficace et attentif à la phase défensive. Il a toujours eu un apport offensif important. Malheureusement pour lui, il n’était pas dans le groupe des champions du monde, je ne pourrai pas lui enlever cette immense déception. On en a parlé ensemble, mais le futur compte aussi. Ce qu’il fait est plus consistant."

"Aguilar aura peut-être l'occasion d'avoir du temps de jeu" Pourquoi avez-vous retenu Ruben Aguilar et avez-vous bien pensé à Ferland Mendy, Bouna Sarr et Nordi Mukiélé avant lui ?

"Je vous laisse croire ce que vous voulez. Aujourd'hui, c'est lui qui est là. C'est un joueur que l'on suit depuis un certain temps. Il joue à un poste où il y a beaucoup de joueurs. Ceux que j'ai le plus utilisé depuis la Coupe du monde sont Léo Dubois et Benjamin Pavard, mais on en suit trois ou quatre autres. Je l'ai pris parce que je ne voulais pas me retrouver seulement avec Léo Dubois mercredi. Benjamin Pavard ne sera pas disponible. Ce sera le cas de 5-6 autres joueurs que je ne pourrai pas utiliser. Donc il est là. À Montpellier, il jouait dans un schéma à trois centraux. C'était plus un joueur de couloir. Là, il est dans une défense à quatre à Monaco. C'est un joueur qui a beaucoup d'énergie, de volume, capable de faire les retours défensifs, agressif. II n'a pas 20 ans mais il a encore une marge de progression. Il aura l'occasion d'être avec nous, de découvrir et peut-être d'avoir du temps de jeu."

Qui seront les autres absents ?

"Je ne vais pas rentrer dans le détail de ceux qui ne sont pas disponibles. Mais comme je vous l'ai dit, 5-6 joueurs ne participeront pas à la séance collective. Cinq c'est sûr, voire six, ne feront pas la séance normale aujourd'hui et ne pourront pas être concernés par le match de demain."

Steve Mandanda débutera-t-il contre la Finlande ?

"Si je vous l'ai envoyé tout à l'heure (en conférence de presse, NDLR), c'est qu'il va commencer oui. Il sera titulaire demain."

Marcus Thuram et Ruben Aguilar peuvent-ils débuter aussi ?

"C'est une possibilité que Marcus (Thuram) ou Ruben (Aguilar) puissent commencer ou rentrer oui."

Les méformes ou le manque de temps de jeu d'éléments importants comme Varane, Giroud ou Griezmann peuvent-ils avoir une incidence sur vos choix samedi au Portugal ?

"Ils peuvent avoir des performances plus ou moins bonnes. Ce sont des joueurs habitués au haut-niveau, à l'équipe de France. Même s'il y a de la concurrence, je ne me pose pas la question. Ce n'est parce qu'il y a une période de moins bien que je vais remettre en cause leur niveau. Comme tous les joueurs, ils peuvent être défaillants sur un ou deux matches, j'analyse sur une période plus longue même s'ils savent bien que, comme tous, ils doivent maintenir un niveau de performance le plus haut possible."

Comment avez-vous senti Marcus Thuram sur ses premiers pas au château ?

"J'ai eu le plaisir de parler avec Marcus. C'est quelqu'un qui est à l'aise, décontracté. Je ne pense pas qu'il y ait un problème émotionnel de son côté. Il aime quand il y a de l'adrénaline, du monde, de l'attente et de la pression. À partir du moment où il est là, je compte sur lui. Quand on est 'fils de', forcément ça revient. Mais à qui la faute si on en parle ? C'est sa vie, sa carrière. Celle de son papa s'est arrêtée, tout le monde s'en rappelle. Et je considère que c'est un avantage pour lui d'avoir ce papa par rapport au métier qu'il exerce et aux conseils qu'il peut donner même si tout le mérite revient à Marcus."