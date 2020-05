Le report de l'Euro 2020 ne profite pas à Olivier Giroud. Du haut de ses 33 ans, l'attaquant de Chelsea, a connu une saison compliquée avec un faible temps de jeu durant les six premiers mois avant que sa situation en club ne s'améliore. Le temps de jeu de l'ancien attaquant de Montpellier a longtemps fait débat notamment concernant sa présence récurrente dans la liste des 23 de Didier Deschamps et sa présence régulière dans le onze de départ des Bleus.

Olivier Giroud comptait finir sa carrière en Bleu avec ce championnat d'Europe, et s'il a été reporté d'un an, pour le Français l'objectif reste le même, bien qu'il doive encore batailler pour conserver sa place en équipe de France. Malgré les critiques sanglantes et récurrentes à son encontre concernant son style de jeu, son impact dans les grands matches, Olivier Giroud est à l'heure actuelle le troisième meilleur buteur de l'histoire des Bleus, à seulement deux longueurs de Michel Platini, et à onze unités de Thierry Henry.

"Battre Platini, c'est clairement l'objectif"

Le champion du monde 2018 est également entré dans le top 10 des joueurs les plus capés chez les Bleus avec 97 sélections. Dans une interview accordée à 'Le Dauphiné Libéré', Olivier Giroud, actuellement confiné à Londres, a bien évidemment évoqué ses ambitions avec les Bleus et elles sont très élevées : "Je veux marquer l’histoire du football français", a lancé l'attaquant de Chelsea, qui a prolongé son contrat jusqu'en juin 2021.

"Je suis à 97 sélections et j’espérais atteindre le cap des 100 lors des rassemblements de mars et de juin. Ce n’est que partie remise. Concernant le nombre de buts, je ne suis qu’à deux longueurs de Michel Platini, c’est aussi clairement un objectif", a ajouté l'international français. Un objectif plus que réalisable si Olivier Giroud reste dans les plans de Didier Deschamps la saison prochaine et dispute l'Euro 2021.

Champion du monde en 2018, Olivier Giroud était présent dans l'équipe finaliste de l'Euro 2016 contre le Portugal et aimerait boucler son aventure en équipe de France sur un titre, celui qui manque à son palmarès : "J'ai envie d’être champions d‘Europe avec l’Equipe de France l’année prochaine". Le report de l'Euro suite à la pandémie de Coronavirus et l'interruption de la saison n'auront pas eu raison des ambitions d'Olivier Giroud qui compte bien entrer un peu plus dans l'histoire du football français envers et contre tout.