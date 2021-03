FranÃ§ois Hollande dÃ©ment une pression politique dans la mise Ã  l'Ã©cart de Benzema

L'ancien président de la République, François Hollande était l'invité de L'Equipe ce lundi soir. Ce dernier a évoqué plusieurs sujets dont un qui remonte à l'époque de son mandat à savoir l'affaire Karim Benzema. Impliqué dans l'affaire à la sextape, l'attaquant du Real Madrid n'avait pas été convoqué par Didier Deschamps pour l'Euro 2016 en France. L'ancien attaquant de l'OL avait peu goûté à cette décision, accusant notamment le sélectionneur de céder à la pression des français et sous-entendant l'intervention du gouvernement.

Mais François Hollande a tenu à faire la lumière sur cet évènement. L'ancien président de la République a insisté sur le fait que le monde politique n'est pas intervenu dans la décision de Didier Deschamps : "Des pressions politiques ? En aucune façon, pas plus que du ministre des Sports ou de Manuel Valls à l’époque. Personne n’a fait cette intervention. J’ai fait un rappel en disant aux membres du gouvernement: vous pouvez avoir votre point de vue, mais la seule ligne possible, c’est au sélectionneur d’en décider".

"Et c’est Deschamps qui a choisi d’autres joueurs, de ne pas retenir Benzema, pas simplement sur des critères sportifs, c’est vrai. Il vaut mieux garder ces principes à l'esprit, dire l'exemplarité qu'il faut avoir, mais laisser le sélectionneur décider. Par ailleurs, Benzema est un très grand joueur de football, regardez ce qu’il fait au Real Madrid. Je ne rentre pas dans cette histoire. De toute façon, la procédure n’est pas terminée. Ce que je dois dire, c’est que Benzema est un très grand joueur de football", a ajouté l'ancien président de la République.

François Hollande a donné son point de vue sur la course au titre en Ligue 1 : "Je pense que c’est Lille qui va l’emporter. Oui, tout d'abord parce que Lille a une belle équipe, Lille a un bon public même si aujourd'hui cela ne sert pas à grand chose. Et puis parce que le PSG va être mobilisé à juste raison par la Ligue des champions. Monaco a quand même encore des difficultés. On l’a encore vu contre Lille, justement. Et Lyon, une belle équipe aussi, mais du mal à conclure ? Donc voilà, je dis Lille".

L'ancien président de la République est revenu sur la crise traversée par le football français : "S'il n'y a pas les droits du football, il y a des clubs qui vont déposer le bilan. Et si y a des clubs qui déposent le bilan, c'est pour ça que c'est aussi un intérêt national, presque de souveraineté, de quoi s'aperçoit-on, il y a des investisseurs étrangers qui rachètent des clubs de football y compris des clubs de football qui sont en Ligue 2, en ce disant : "On va financer ça et on va pénetrer le football français". Et bien moi je pense que le football français doit bien sûr avoir des investisseurs étrangers, mais aussi des investisseurs français".

François Hollande ne veut pas boycotter la Coupe du monde 2022 au Qatar mais regrette le choix qu'elle ait lieu là-bas : "Non, je ne pense pas qu'il faille boycotter la Coupe du monde 2022 au Qatar. Je ne prononcerai pas, c'est trop simple de dire, il ne faut pas que le Président de la République y aille alors qu'on a des relations diplomatiques avec le Qatar. Mais c'est quand même un problème, si vous voulez mon point de vue, d'avoir organisé la Coupe du monde au Qatar".