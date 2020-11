Rami : "Pogba est le leader des Bleus"

Le débat sur la présence ou non de Karim Benzema en équipe de France est toujours présent. Les partisans et les détracteurs de l'attaquant du Real Madrid s'affrontent régulièrement dans les médias, et Adil Rami a choisi son camp. Dans un entretien accordé au journal 'Le Parisien', Adil Rami a ouvertement milité pour le retour de Karim Benzema en équipe de France. L'ancien défenseur des Bleus a envoyé un message à l'attaquant du Real Madrid par le biais de cet entretien, lui demandant de faire la paix avec le sélectionneur, Didier Deschamps, quitte à devoir s'excuser en public.

"C'est tellement frustrant de ne pas avoir Benzema dans cette équipe. Dire cela, ce n'est pas être contre Olivier Giroud. On a aussi besoin de Giroud car c'est un buteur. Mais s'il y avait une réconciliation avec le sélectionneur, ce serait formidable de revoir Benzema en Bleu. Il est important pour Karim de faire une grande compétition. C'est trop bête cette histoire. S'il faut en passer par des excuses publiques ou un pas en avant avec le coach, eh bien fais-le Karim. Pense aux Bleus !" , a confessé Adil Rami.

"Quand Pogba parle, il est écouté"

L'ancien défenseur de l'OM a encensé Kylian Mbappé : "J'ai adoré ce mec. Un petit qui se comporte avec respect sans dépasser les limites. Quand il est arrivé, plein de gens se demandaient s'il était hautain. Et on a vu un jeune super, qui se met évidemment des barrières mais qui est bien entouré. Kylian a été pour moi un vrai coup de cœur. Quant à devenir leader, c'est trop tôt. Qu'il profite de sa jeunesse. Il n'a que 21 ans. Leader, c'est chiant aussi car il faut créer les liens et faire attention à tout le monde. Qu'il se concentre sur son immense talent pour l'instant".

Pour Adil Rami, Paul Pogba est le véritable leader de cette équipe : "Le leader des Bleus ? Paul Pogba. Quand il parle, il est écouté, car il possède le charisme. Il en impose. Il y en a d'autres qui ont beau essayer de parler, ils n'ont pas le truc. On en rigolait entre nous. Je ne donnerai pas de nom mais quand l'interview sera lue, croyez-moi, tous les Bleus sauront de qui je parle. Paul a aussi montré qu'il savait se sacrifier. Lui qui aime les beaux gestes, il est arrivé en Russie en se rasant la tête pour qu'on ne parle pas de sa coupe de cheveux. Ce n'est pas un détail. Après, il s'est fait mal dans le travail défensif. Cette souffrance qu'il s'est imposé, tout le monde l'a vue".

Le défenseur central de Boavista pense que la France peut remporter l'Euro 2021 : "Les Bleus peuvent-ils gagner l'Euro 2021 ? Oui, s'ils n'oublient pas les erreurs du premier match du Mondial 2018 où on avait joué en oubliant l'engagement et l'esprit d'équipe. Ensuite, on avait réglé nos comptes en interne. Si les mecs s'en souviennent, ils seront champions d'Europe. J'ai tellement aimé cette équipe que, pour son rassemblement avant Portugal-France, j'aimerais aller les voir à l'hôtel à Lisbonne pour leur dire qu'ils me manquent" .