Festival de buts avec Giroud et Camavinga à l'honneur

Quel dommage de ne pas avoir pu offrir une telle prestation devant les 80 000 spectateurs du Stade de France. Les mille supporters privilégiés ont en effet assisté à un récital des Bleus.

Eduardo Camavinga, qui fêtait sa première titularisation en Bleu a ouvert le score dès la 9e minute d'un superbe retourné acrobatique après un ballon mal dégagé par le gardien ukrainien.

Avec son premier but en sélection, Camavinga est devenu, à 17 ans et 11 mois le deuxième plus jeune buteur de l'histoire des Bleus.

A la 24e minute, Olivier Giroud catapultait une frappe lointaine et monstrueuse dans les buts ukrainiens. Olivier Giroud faisait à nouveau trembler les filets dix minutes plus tard d'une tête plongeante. Avec ce doublé, Olivier Giroud a inscrit ses 41e et 42e buts en équipe de France et dépasse ainsi Michel Platini (41 buts). Il se rapproche à grands pas du record de Thierry Henry (51 buts).

Les Ukrainiens étaient en perdition et symbole de leurs errements, Mykolenko marquait contre son camp avant la pause sous la pression de Giroud (4-0, 39e).

Au retour des vestiaires, Didier Deschamps procédait à deux changements. Touché lors d'un choc en première mi-temps avec Makarenko, Steve Mandanda cédait sa place à Mike Maignan qui faisait ainsi ses grands débuts en équipe de France. Quant à Anthony Martial, il était remplacé par Kylian Mbappé.

Vexés par l'ampleur du score en première période, les Ukrainiens se montraient plus actifs pour le deuxième acte et réduisait l'écart par Tsygankov d'une belle frappe (4-1, 53e). Une minute plus tard, Zubkov faisait passer un frisson dans la défense française : son tir heurtait le poteau.

A l'heure de jeu, Griezmann remplaçait Aouar et Pogba entrait en jeu à la place de Camavinga. Le milieu de Manchester United n'avait plus joué avec les Bleus depuis le 11 juin 2019 et un match en Andorre !

Après ces changements, les Bleus remettaient alors le bleu de chauffe et empilait les buts : Tolisso expédiait une superbe frappe au fond des filets après une astucieuse remise en retrait par Mbappé d'une talonnade (5-1, 65e).

Mbappé faisait ensuite un festival dans la défense ukrainienne pour placer une frappe imparable sous la barre (6-1, 82e). Enfin, Antoine Griezmann y allait également de son but pour clôturer la marquer (7-1, 89e). Un but qui n'est pas anodin : c'est son 32e en équipe de France et il dépasse Zinédine Zidane.