Olivier Giroud égale puis dépasse Michel Platini

Quelle soirée pour Olivier Giroud ! Pour sa centième sélection en équipe de France, l'attaquant des Bleus a eu l'honneur d'être nommé capitaine et il en a profité pour dépasser Michel Platini.

À la 24e minute, Olivier Giroud a fait trembler les filets ukrainiens d'une magnifique frappe lointaine, inscrivant son 41e but en équipe de France, soit le même total que Michel Platini.

Et 10 minutes plus tard, le capitaine de l'équipe de France profitait d'une frappe d'Houssem Aouar repoussée par le gardien pour mettre sa tête et renvoyer le ballon au fond des filets.

Il a ainsi dépassé Michel Platini en inscrivant son 42e but en Bleus, Olivier Giroud n'est désormais plus qu'à 9 buts du record absolu de Thierry Henry, buteur à 51 reprises avec les Bleus.

Parmi les joueurs encore en activité, Antoine Griezmann est derrière Giroud avec 31 réalisations. L'attaquant du FC Barcelone, 29 ans, se trouve à trois longueurs de David Trézéguet, quatrième meilleur buteur de l'histoire des Bleus.

Classement des meilleurs buteurs de l'histoire en équipe de France :

1. Thierry Henry : 51 buts, de 1997 à 2010

2. Olivier Giroud : 42 buts, depuis 2011

3. Michel Platini : 41 buts, de 1976 à 1986

4. David Trezeguet : 34 buts, de 1998 à 2008

5. Antoine Griezmann : 31 buts depuis 2014

. Zinédine Zidane : 31 buts, de 1994 à 2006

6. Just Fontaine : 30 buts, de 1953 à 1960

. Jean-Pierre Papin : 30 buts, de 1986 à 1994

9. Youri Djorkaeff : 28 buts, de 1994 à 2002

10. Karim Benzema : 27 buts, de 2007 à 2015