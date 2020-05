Totti avait été proche de signer au Real Madrid

S'il est une légende vivante à Rome, Francesco Totti le doit à ses performances, sa longévité, mais aussi et surtout à sa fidélité. Homme d'un seul club, l'ancien attaquant de l'AS Rome a pourtant été approché par les plus grands clubs du monde pendant ses années dans la capitale italienne.

Dans un entretien accordé au média 'Libero', il a notamment confié avoir refusé de s'engager au sein du Real Madrid de la grande époque, celle des Galactiques.

"J'avais l'intention d'y aller, il y avait 80% de chances. La Roma n'était pas dans sa meilleure période. Le Real m'offrait beaucoup d'argent, ils étaient prêts à tout pour que je vienne, sauf à me donner le brassard de capitaine qui appartenait à Raul. C'était le joueur qui devait toucher le plus gros salaire parce qu'il était le capitaine et le symbole. N'importe quel joueur qui arrivait devait gagner moins que Raul", a expliqué l'ancienne gloire du club, qui avait préféré rester.

"J'ai pris la décision de rester à la Roma avec le coeur. Je l'ai prise en pensant aux supporters, à mes amis, à ma famille, a-t-il expliqué. C'était faire quelque chose de différent par rapport aux autres grands joueurs. Beaucoup allaient au Real, au Barça, au Bayern... Je me sentais différent. J'étais un bon joueur et en plus j'étais différent parce que j'ai toujours joué avec le même maillot", a ensuite confié Francesco Totti. Le choix du coeur.