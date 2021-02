Francfort met fin à une belle série de victoires face au Werder Brême

Fin de la série de 11 matchs invaincus de l'Eintracht Francfort en Bundesliga. Ce vendredi, l'équipe d'Adi Hutter a perdu 1-2 au Werder Brême, pour le compte de la 23e journée.

André Silva est revenu après une blessure et comme d'habitude depuis le début de saison, a ajouté son nom à la liste des buteurs, donnant à Francfort un avantage à la 9e minute avec une excellente tête. Le 19e but du Portugais en 21 matches de championnat. En seconde période, cependant, le Werder Brême obtenait l'égalisation grâce à Gebre Selassie (49 ') et la victoire par Joshua Sargent (62').

Après neuf victoires et deux nuls lors des 11 derniers matchs, Francfort perd à nouveau en championnat et continue avec les mêmes 42 points à la 4e place.