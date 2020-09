"Lens n'est pas favori, c'est le PSG en face de nous"

Le Paris Saint-Germain va débuter sa campagne 2020-2021 en Ligue 1 avec un effectif décimé. La faute au Covid-19 puisque plusieurs titulaires ont été testés positifs au Coronavirus, parmi lesquelles figurent notamment Neymar, Angel Di Maria, Leandro Paredes, Keylor Navas, Mauro Icardi, Marquinhos et Kylian Mbappé. Autant dire que le RC Lens espère réaliser un gros coup en surprenant tout le monde et en déjouant les pronostics. Néanmoins, Franck Haise, entraîneur des Sang et Or, a admis en conférence de presse que la tâche ne serait pas si simple.

"Il y a encore beaucoup de monde au PSG, même s’ils n’ont pas toutes leurs forces. On sait que l’on aura fort à faire avec l’équipe à disposition du côté du PSG. Vous voulez que je dise que l’on favori ? Ce n’est pas le cas. Il y a le PSG en face. Le favori n’est pas Lens. (…) Il y aura 11 Lensois contre 11 Parisiens et il faudra faire abstraction du contexte, des absents. Il faut se concentrer sur le fait de bien jouer", a expliqué l'entraîneur du RC Lens.

"Une frustration ? Pour les joueurs, je ne sais pas. Pour moi, je prépare. On l’avait préparé avec la vidéo avec certains joueurs et on affine. Je suis surtout content de retrouver la compétition et de jouer le PSG, finaliste de la dernière Ligue des Champions. Un coup à faire ? C’est le cas à tous les matchs, peu importe l’équipe en face. Avec le PSG, c’est difficile, mais des équipes ont su les accrocher par le passé. On doit réussir à leur poser des problèmes", a ajouté le technicien des Sang et Or.

Franck Haise a également déjà une petite pensée pour le match contre Lorient, le week-end prochain : "On se prépare pour faire le meilleur match possible face à Paris. Evidemment que dans la réflexion le match contre Lorient qui arrive après entre dans les comptes. On espère que la saison vraiment se lancer maintenant et que l’on pourra enchaîner les matchs, avec plus de rythme. J’ai un effectif homogène sur beaucoup de postes, cela compter aussi".

L'entraîneur du RC Lens a hâte d'évoluer devant son public à nouveau : "On est heureux de retrouver Bollaert et jouer à 5 000 c’est mieux qu’à huis clos. Bien sûr, on préfère que la jauge augmente. On travaille dans la sérénité. L’excitation arrivera au moment d’entrer sur la pelouse. Les poussées du public sont forcément moins fortes. Alors que cela peut amener à surpasser un peu plus. Mais sur le plan du jeu, cela ne change pas ce que l’on prépare et ce que l’on doit faire. On a tous hâte de retrouver un stade plein".