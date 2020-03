Franck McCourt rassure les salariés de l’OM

La crise sanitaire due au COVID-19 donne lieu aussi à des crises économiques pour certains clubs de football. En Europe, plusieurs écuries ont d’ailleurs demandé à leurs joueurs de réduire leurs salaires afin de pouvoir traverser cette épreuve.

Les équipes françaises ne sont pas épargnées par ces difficultés, et ceux qui peuvent s’inquiéter le plus sont celles qui se trouvaient déjà dans le rouge avant que le virus ne fasse des ravages et débouche sur la suspension de la compétition. C’est le cas de l’OM notamment.

« Notre entreprise est solide »

Devant ce contexte, Frank McCourt, le propriétaire du club phocéen, a jugé bon de sortir de son silence et rassurer tous les salariés du club. "Je vais prendre quelques minutes pour être sûr que vous et vos familles vous portez bien", a écrit McCourt, dans un message relayé par l’AFP. "Nous traversons cette période difficile ensemble, et nous voyons les gouvernements s'organiser de mieux en mieux (…) Des entreprises comme la nôtre prennent des mesures pour limiter la pandémie. Je veux insister sur l'importance pour chacun d'entre vous d'appliquer les gestes barrières".

L’homme d’affaires américain a conclu par des mots attentionnés envers les salariés : "Il faut continuer d'avancer, une forte culture d'entreprise est importante, la nôtre est particulièrement solide. Vous pouvez compter sur moi".