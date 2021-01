"Frank est une idole et il sera toujours le bienvenu"

Le départ de Frank Lampard est encore en train d'être digéré par le football européen. L'entraîneur anglais a été licencié de Chelsea en raison de ses mauvais résultats et Roman Abramovich, président mais ami, l'a renvoyé avec un gentil message.

"Ce fut une décision très difficile pour le club, d'autant plus que j'ai une excellente relation personnelle avec Frank et que j'ai le plus grand respect pour lui. C'est un homme d'une grande intégrité et d'une éthique du travail des plus élevées. Cependant, dans les circonstances actuelles, nous pensons qu'il vaut mieux changer d'entraineur", a expliqué Abramovich.

Le Russe était ouvert à la possibilité que Lampard puisse un jour revenir. "Au nom de tous les membres du club, du conseil d'administration et en mon nom personnel, je tiens à remercier Frank pour son travail d'entraîneur et je lui souhaite beaucoup de succès à l'avenir. Il est une idole de ce grand club et son statut ici n'a pas changé. Il sera toujours le bienvenu à Stamford Bridge", a conclu Abramovich.

Les mots sont arrivés juste avant que 'The Athletic' ne se penche sur le profil de l'ancien joueur, un visage inconnu qui aurait également pu contribué involontairement à la perte de son poste.