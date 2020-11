Frank Lampard déjà fan de Ziyech

Arrivée cet été et annoncé comme l'une des recrues phares du mercato blues aux côtés de Timo Werner et Kaï Havertz, Hakim Ziyech n'avait pas encore eu l'occasion d'étaler l'étendue de ses talents. Embêter par une blessure au genou depuis la pré-saison, le Marocain a manqué plusieurs matchs avec Chelsea mais a pu effectuer ses grands débuts comme titulaire ce mercredi en Ligue des Champions face à Krasnodar.

Si les Blues l'ont emporté haut la main face aux Russes, 4 buts à 0, l'ancien de l'Ajax s'est fait remarqué en inscrivant le 3e but de son équipe. Le natif de Dronten prend ses marques petit à petit, pour le plus grand bonheur de son coach.

"Il peut trouver certaines passes et parfois la saison dernière, j'ai senti que cela nous manquait lorsque nous jouions contre des bloc bas. Nous avons vu un peu sa qualité et sa personnalité face à Krasnodar. L'idée de recevoir le ballon et de se retourner, d'aller vers l'avant et de trouver cette passe avant que les équipes ne soient replacées, c'est ce que je suis impatient de voir chez Hakim", a d'abord expliqué Frank Lampard.

Puis il a poursuivi en mettant en avant sa personnalité : "J'ai discuté avec lui lorsque nous l'avons signé et j'ai été frappé par sa confiance. Il y a une confiance intérieure que j'aime. Nous avons besoin de joueurs avec confiance et personnalité qui savent qu'ils ont leur place ici. C'est un rêve absolu de travailler avec ces joueurs".