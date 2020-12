Frank Lampard trÃ¨s dÃ©Ã§u par ses joueurs

Hier, un derby de Londres particulier avait lieu à l'Emirates. Avec une inquiétante 15e place avant le coup d'envoi, Arsenal tentait de s'éloigner de la zone de relégation. De son côté, Chelsea avait l'occasion de prendre la deuxième place en cas de victoire.

Malgré une très mauvaise dynamique, ce sont les hommes d'Arteta qui se sont imposés (3-1) mais ce sont également eux qui ont montré le plus de choses durant cette rencontre.

Les Blues ont mis bien trop longtemps avant de se montrer dangereux, une attitude qui a déplu au technicien anglais, Frank Lampard.

"Notre performance n'a pas été suffisante. Nous nous sommes battus après la pause, mais nous partions de trop loin après la première période. Je vais prendre mes responsabilités, mais les joueurs doivent aussi le faire", a-til d'abord expliqué.

"Pourtant, le discours était clair. Arsenal était une équipe dangereuse et il est impossible de gagner un match de Premier League à 60 ou 70%. Je suis en colère car je voulais gagner ce match. C'était une opportunité idéale pour prendre la 2e place face à une équipe en difficulté. Nous avons été paresseux de donner un penalty, nous avons été paresseux de donner un coup-franc. Je suis déçu de l'approche de mes joueurs en première période. Il n'est pas question d'un problème de système ou de tactique, mais est-ce que tu as envie de courir et de soutenir ton partenaire ?", a-t-il conclu à l'issue du match.