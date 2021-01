Frank Lampard vole au secours de Timo Werner

Transféré de Leizpig à Chelsea à l'été 2020 pour 53 millions d'euros, Timo Werner a du mal à retrouver son meilleur niveau. L'Allemand n'a marqué que 9 buts en 25 rencontres disputées avec les Blues, toutes compétitions confondues.

En conférence de presse ce jeudi, Frank Lampard s'est exprimé au sujet de Werner. L'entraîneur considère qu'il faut laisser du temps à l'attaquant pour s'adapter au championnat anglais.

"Plus il travaille avec ses coéquipiers, plus il travaille pour la Premier League. Il a besoin de temps pour ressentir comment sont ses coéquipiers. Timo n'a pas eu cette opportunité. Tout le monde doit être patient avec l'idée que nous allons optimiser le talent de Timo dans cette équipe", a lancé le coach.