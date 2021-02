Frank McCourt dément une vente de l'OM

Le journaliste pour 'L'Équipe', Thibaud Vezirian, avait évoqué ce vendredi que le prince Al Waleed bin Talal, avait racheté l'Olympique de Marseille et que le club allait officialiser la nouvelle dans les prochains jours.

Quelques heures plus tard, Frank McCourt, actuel président du club marseillais, a démenti l'information à travers un communiqué : "Mon engagement vis-à-vis de l’OM, de ses salariés, de la Ville et de l’ensemble des Marseillais est total. Je resterai, avec l’ensemble de la direction de l’OM et son président, Jacques-Henri Eyraud, investi pour porter ce projet jusqu’au bout, écrit Frank McCourt dans un communiqué. Nous le devons à l’OM et à son histoire, passée, présente et future. Je m’interroge par ailleurs sur l’origine de ces campagnes répétées de désinformation et me demande à qui profite ces manipulations."