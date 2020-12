Frayeur en Allemagne : Choc à la tête, chute spectaculaire et joueur à l'hôpital

Le point négatif du match de Bundesliga entre Augsbourg et Schalke 04 concerne Mark Uth. Le joueur a été gravement touché lors d'une collision frontale et a fini à l'hôpital. Il a été touché à la tête et s'est tordu le cou en retombant.

Il disputait un duel aérien avec Uduokhai et, comme c'est souvent le cas, aucun des deux n'y est allé avec le dos de la cuillère. Au lieu de toucher le ballon, les deux joueurs se sont téléscopés. C'est le joueur de Schalke 04 qui a fait les frais de ce duel, Uduokhai étant lui en parfaite santé.

Rapidement, les soigneurs sont intervenus et ont rapidement réalisé que le joueur n'allait pas pouvoir continuer. Après quelques minutes de tension, il est sorti du terrain sur civière pour se rendre au centre médical le plus proche. On espère qu'il se rétablira rapidement.

En effet, Schalke 04 a rapporté sur Twitter que Mark Uth répondait aux sollicitations des médecins et se trouvait dans une situation stable sur le chemin de l'hôpital. Plusieurs équipes de Bundesliga ont envoyé des messages d'encouragement en apprenant la nouvelle.