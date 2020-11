Frédéric Longuépée jette un froid à Bordeaux

Depuis la fin du mercato, la tension règne chez les Girondins de Bordeaux. Avec Hatem Ben Arfa comme seule recrue (arrivé libre), Jean-Louis Gasset n'a pas manqué de se plaindre du manque de soutien dont il est victime, mais aussi de le mauvaise ambiance au club.

Pour calmer les tensions, le président bordelais s'est exprimé dans le 'Sud Ouest', pour mettre les choses au clair.

"On étudiera les opportunités quand elles se présenteront. Il reste sept matches avant la trêve. On discutera avec l’actionnaire (King Street) de notre marge de manœuvre. Il faut bien cibler les besoins de l’effectif actuel. Si recrue il doit y avoir, il faut qu’elle amène une plus-value à la fois sportive mais avant tout au niveau de l’état d’esprit. C’est un travail d’échange entre Alain (Roche) et Jean-Louis, puis entre moi et notre actionnaire"

Il est aussi revenu sur les négociations contractuelles en cours, avec 9 joueurs qui sont en fin de contrat cet été. "Concernant les fins de contrat, ce n’est pas forcément une situation agréable pour eux. Comme d’habitude, c’est à eux de nous faire réfléchir par leurs performances. Force est de constater que certains doivent penser à ça. On fera le point dans quelques semaines. On va essayer d’affiner au fil du temps. On peut aussi imaginer prêter des joueurs pour qu’ils prennent du temps de jeu ailleurs et s’équiper de joueurs dont on a besoin. On verra."

Enfin, les difficultés financières actuelles pourraient les pousser à se tourner vers la jeunesse, au club et ailleurs. «Le projet des Girondins est de s’appuyer sur la formation. Les jeunes sur lesquels on a commencé à le faire - je pense à Bakwa, Traoré notamment - seront encadrés par des joueurs d’expérience. Ils ont envie d’apprendre, il faut les intégrer dans le bon timing. Jean-Louis est un formidable formateur qui les fera progresser. »