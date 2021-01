Frenkie de Jong ne croit plus au titre

Le FC Barcelone vit une saison très compliquée. Après l'affaire Messi, la crise sanitaire, les dettes, les mauvais résultats, le club catalan de sortir la tête de l'eau.

Actuellement positionné à la 3e place au classement de la Liga à 10 points du leader l'Atlético de Madrid, pour Frenkie de Jong, le Barça n'est plus ce qu'il était et n'a plus vraiment de chance pour lutter au titre cette saison malgré une amélioration.

"Je ne suis pas sur que nous soyons encore candidat au titre. Nous devons gagner nos matchs et nous verrons où nous en finirons vers la fin de la saison." avant d'ajouter : "Nous sommes bien meilleurs et nous avons joué la plupart des matchs à l'extérieur et les avons tous gagnés en Liga. Nous sommes dans un meilleur moment. Je pense que cette victoire nous fera du bien, nous avons travaillé dur, surtout en ce moment. Nous grandissons et nous nous améliorons en tant qu'équipe et nous espérons pouvoir continuer à nous améliorer."