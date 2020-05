Deux joueurs positifs au Coronavirus à Fulham

Les tests de dépistage au Coronavirus se multiplient en Angleterre. Outre-Manche, les joueurs reprennent l'entraînement au fur et à mesure et se sont vus accorder l'autorisation de s'entraîner collectivement depuis ce mercredi. Lors des derniers tests, deux personnes sur 996 testées en Premier League ont été testées positives au coronavirus, dont un joueur de Bournemouth. Ce jeudi, c'était autour des joueurs de Championship d'être testés.

Le couperet est tombé. Deux cas de contamination ont été signalés à Fulham, et un autre à Blackburn. Le troisième de deuxième division anglaise a publié un communiqué pour annoncer que deux de ses joueurs sont positifs au virus : "Après le deuxième tour de tests à l'échelle de la ligue pour le COVID-19, effectué par les joueurs et le personnel du Fulham FC cette semaine au centre d'entraînement du club, nous pouvons confirmer que deux joueurs ont été testés positifs au coronavirus. Les deux joueurs, qui resteront anonymes en raison du secret médical, s'auto-isolent désormais conformément aux directives de la ligue et du gouvernement".

Un cas asymptomatique à Blackburn

L'identité de ses joueurs n'a pas été révélée. En revanche, à Blackburn, Elliott Bennett, testé positif, a donné de ses nouvelles, des propos relayés par 'Sky Sports' : "Je me sens en forme et en bonne santé. J'espère que cela enverra un message positif à la communauté que peut-être de nombreuses personnes ont ou ont eu le virus sans montrer d'effets. Je n'aurais évidemment jamais su si nous n'avions pas repris l'entraînement et passé les tests, car je ne me sens pas mal et je n'ai aucun symptôme."

"Il semble y avoir eu beaucoup d'hystérie à propos du retour des footballeurs à l'entraînement, mais ce n'est pas grave du tout. Ce sont les personnes gravement malades à l'hôpital dont nous devons nous inquiéter, pas les footballeurs qui sont en forme et en bonne santé, et qui ne montrent aucun signe de malaise", a ajouté le joueur de 31 ans. Elliott Bennett est donc asymptomatique et ne ressent aucun effet. Il reprendra l'entraînement avec ses coéquipiers le 5 juin.

La Premier League a révélé que quatre autres personnes avaient été testées positives après leur troisième série de tests contre le coronavirus lundi et mardi. La Premier League continue de faire en sorte de rassurer ses joueurs, et de poursuivre son plan de retour à la compétition afin de réussir à terminer la saison malgré la pandémie de Coronavirus ayant frappé le monde entier cette année.