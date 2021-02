Fulham surprend Everton

Un doublé du Nigérian Josh Maja a permis à Fulham de s'imposer 2-0 au Goodison Park contre Everton, qui s'éloigne des places européennes de la Premier League.

L'Everton de Carlo Ancelotti, avec le Colombien James Rodriguez titulaire mais remplacé à la 68e minute sur blessure par le Brésilien Bertrand, ont été inopérants face à un adversaire de bas de tableau qui retrouve un certain espoir de maintien après avoir retrouvé la victoire.

Fulham, qui restait sur une série de 12 matchs sans victoire en Premier League, a lancé sa victoire au début de la seconde période, mais était déjà dangereux en première, avec un tir au ras du poteau de Reid, auquel Everton a répondu en trouvant également le montant, œuvre de Coleman après une demi-heure de jeu.

Maja, inspiré, a ouvert le score après avoir repris un centre de son compatriote Ola Aina et battu le gardien suédois Robin Olsen.

Les changements d'Ancelotti, qui a immédiatement fait entrer le Norvégien Joshua King et Michael Keane, n'ont pas porté leurs fruits et peu après, à la 65e minute, Josh Maja marquait le deuxième but et scellait le match.

Cette défaite laisse Everton 7e, à deux points de Chelsea, premier qualifié pour les compétitions européennes.

Fulham, malgré cette victoire, reste avant-dernier, dans la zone de relégation et à 7 points de Newcastle, premier non relégable.