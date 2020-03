Gabigol s'offre son premier 'hat-tick' avec Flamengo

Gabigol ne cesse de s'offrir de nouveaux records sous les couleurs de Flamengo. Son dernier en date ? Un triplé, son premier avec la formation brésilienne.

L'attaquant l'a fait sur la pelouse de Cabofriense. Trois magnifiques buts, dont un joli piqué, sur une passe décisive de son coéquipier Michael.

Gabigol, Gabishow, GabiMaraca! Quando ele joga no “Maior do Mundo”, sempre tem! Com 33 gols, o nosso 9 superou hoje a marca de 30 gols do atacante Fred e passa a ser o maior artilheiro do novo Maracanã. Parabéns @gabigol! #CRF pic.twitter.com/pdGp2Ntp4W