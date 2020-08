Gabriel sur la short-list des grands clubs

D'après Mohamed Bouhafsi, journaliste pour 'RMC Sport', les agents du joueur brésilien du LOSC, Gabriel, ont rencontré la direction de Manchester United pour un eventuel transfert. Aucune offre n'a été mise sur la table mais l'intérêt est bien présent. Autres clubs sur le dossier, Naples et Everton. Un quatrième club aurait fait son apparition sans que le nom de ce dernier soit dévoilé. Lille continue de vendre et prouve un peu plus qu'il est un club tremplin.