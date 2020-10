Gaël Clichy n'est pas prêt de s'arrêter

Gaël Clichy est libre et s'entraîne actuellement avec Evian. Avant cela, il était à Istanbul Basaksehir mais est parti libre depuis quelques semaines.

Dans un entretien pour 'RMC Sport" il a déclaré : "Je sais que j'ai deux ou trois années à faire en plus à un bon niveau et après ça, j'aimerais rester dans le milieu du foot", a-t-il notamment déclaré.

Et le latéral en a profité pour faire un appel du pied à ceux qui pourraient être dans l'optique de l'engager : "Je cherche toujours un club et j’ai aussi ce désir de redonner au foot ce qu’il m’a donné. Et pour le coup, c’est très très bien ici. Il y a pas mal de jeunes dans ce groupe. Cela fait deux semaines que je suis là et on avance jour après jour. J’ai quelques pistes et je pense que cela va se décanter. Je suis en discussion avec des clubs où c’est le projet à long terme qui va m’intéresser".