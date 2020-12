Gaël Clichy rebondit au Servette FC

Gaël Clichy ne semble pas encore prêt à raccrocher les crampons. Sans équipe après avoir quitté l'Istanbul BB cet été, le défenseur central de 35 ans s'est engagé jusqu'en 2022 avec le Servette FC, avec qui il s'entraînait depuis plusieurs semaines.

"C'est un grand plaisir de signer au Servette FC. C'est un challenge excitant et j'espère pouvoir apporter mon expérience et donner le maximum sur le terrain pour faire progresser le club. Cela fait quelques semaines que je suis avec le groupe qui vit très bien. J'ai hâte de pouvoir porter les couleurs grenat au plus vite !", a réagi le joueur sur le site officiel du club.