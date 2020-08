Gaël Kakuta va enfin porter le maillot du Racing Club de Lens

Né à Lille le 21 juin 1999, Gaël Kakuta a été formé à… Lens, club qu'il a rejoint en 1999. Pourtant, il n'a jamais joué en pro avec les Sang et or puisqu'à l'âge de seize ans, il avait traversé la Manche pour rejoindre le club anglais de Chelsea.

Cet été, après un long périple qui l'a amené à fréquenter onze clubs (Chelsea, Fulham, Bolton, Dijon, Vitesse Arnhem, Lazio, Rayo Vallecano, FC Séville, Hebei China Fortune, La Corogne et Amiens), Kakuta est revenu au RC Lens en provenance d'Amiens (sous la forme d'un prêt payant avec option d'achat automatique en cas de maintien).

Et cet après-midi, il va porter pour la première fois le maillot du RC Lens en pro, à l'occasion d'un match amical contre Genk (à 13h00). Avant cette rencontre, le joueur s'est confié à nos confrères de 'L'Equipe' et il ne cache pas son émotion : « Lens a toujours été un club qui me tenait à cœur. Dès que j'ai appris que je pouvais y revenir, j'ai dit oui. Je m'y sens aimé. Tout est mis en place pour que ça se passe bien. »

De par son expérience et le statut de promu en Ligue 1 du RC Lens, Gaël Kakuta accepte sans broncher son rôle de leader et se montre même ambitieux : « J'ai une charge un peu plus lourde sur les épaules, je l'accepte. C'est plutôt motivant, comme un challenge à relever. Mais on est vingt-trois à pouvoir aider Lens à se maintenir. J'ai encore l'envie de jouer au plus haut niveau, la C1. Mais si je peux faire trois saisons fantastiques à Lens, je ne dis pas non. Et, si je peux retrouver l'Europe avec ce club, je serais le plus heureux du monde. » C'est tout le mal qu'on lui souhaite.