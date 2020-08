"Gagner cette Liga a été un des plus beaux jours de ma vie"

Le Real Madrid a gagné une Liga qui leur échappait beaucoup trop souvent ces dernières années. Zidane en a parlé en France lors de la présentation d'un programme de formation et a rappelé que la Liga est un trophée très important pour lui.

"Au final, gagner la Liga est une satisfaction et une joie. Je peux dire que le jour où on l'a gagnée c'était un des plus beaux jours de ma vie" a-t-il expliqué.

Interrogé sur les clubs de son pays en Ligue des champions, il a déclaré : "Pour le PSG c'est une année exceptionnelle et pour Lyon aussi c'est formidable. C'est génial pour les clubs français. On parle souvent mal de la Ligue 1. Moi je pense que c'est un grand championnat, difficile en plus, et voir deux clubs français aller si loin en Ligue des champions est une bonne chose".

'Zizou' a indiqué sur les parisiens : "Avec l'équipe qu'ils ont, ça explique pourquoi ils sont en finale. C'est un club homogène, qui contruit quelque chose depuis plusieurs années. Logiquement à force de travailler et d'y croire, ils ont atteint ce niveau. Je pense que c'est assez bien mérité, il n'y a pas de chance dans le football. La ligue des Champions est une compétition très compliquée, tu affrontes les meilleures équipes européennes. Quand tu arrives en finale, c'est grâce au travail."

L'entraîneur du Real Madrid a conclu en évoquant Neymar et Mbappé : "Ce qui fait la différence, c'est ce qu'ils arrivent à produire sur le terrain. Contre Atalanta, ça se voit qu'ils étaient présents. On a bien vu le changement avec l'entrée de Mbappé. Neymar a été bon tout le match. Ce sont deux grands joueurs qui savent faire la différence".