"Gagner la Ligue des Champions à la maison serait quelque chose de spécial"

City est un sérieux candidat au titre. Avant d'affronter Lyon, Bernardo Silva a analysé la rencontre prévue samedi.

Il a mis en valeur l'Olympique Lyonnais et a mis en avant le fait que le match sera différent de celui contre Madrid. "Toutes les équipes présentes ici le méritent. Ce match sera différent de Madrid car les deux équipes jouent un football très différent" a-t-il dit sur le site officiel de son club.

"Tout peut arriver, nous avons vu beaucoup de surprises. Nous devons prendre match après match, être très concentrés et être conscient que chaque rival sera difficile". a ajouté le Portugais.

Questionné sur le fait de jouer à Lisbonne, Silva a reconnu être très content. "C'est incroyable de jouer une compétition si importante dans ma ville".

Il a conclu en confirmant que City a l'ambition de gagner. "La Ligue des Champions est la seule compétition que le club n'ait jamais gagné et la majorité des joueurs de l'effectif ne l'a pas gagné non plus. La gagner à la maison, ici, chez moi, serait quelque chose de vraiment spécial."