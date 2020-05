"Gagner la Ligue des Champions au Real Madrid est une obsession"

Carlo Ancelotti, actuellement à Everton, a affirmé que son passage par le Real Madrid entre 2013 et 2015 a été une expérience "inoubliable" et que, lorsqu'il est arrivé, la Ligue des Champions était "une obsession" pour le club merengue.

"Je crois qu'en tant qu'entraîneur, tu dois diriger au moins une fois dans ta vie le Real Madrid. J'ai passé deux ans là-bas et ce fut une expérience inoubliable parce que je crios que le Real Madrid est le meilleur club du monde pour l'image qu'il a à l'extérieur", a expliqué Ancelotti sur 'Sky Sports'.

"Chaque endroit où tu vas, chaque pays, il y a des gens qui veulent te voir, qui veulent soutenir l'équipe. Le club a une grande organisation, un terrain d'entraînement fantastique et une équipe incroyable lorsque je suis arrivé", a-t-il affirmé.

"Lorsque je suis arrivé, l'équipe avait eu quelques problèmes. Le fait de ne pas avoir gagné la Ligue des Champions depuis 12 ans était comme une obsession pour eux parce que le Real était habitué à la gagner. J'ai eu la chance de pouvoir la remporter lors de ma première saison.

Ancelotti a également parlé de Zinédine Zidane, qu'il a dirigé et qui a influencé sa manière d'entraîner.

"Zidane a changé mon idée du football. J'étais très rigide sur le 4-4-2 avant d'arriver à la Juve. Et après, avec Zidane, j'ai changé. Je voulais le positionner là où il était le meilleur et où il se sentait à l'aise sur le terrain", a déclaré Ancelotti.

L'Italien a aussi eu des mots pour Cristiano Ronaldo et Sergio Ramos. "A des joueurs comme Cristiano Ronaldo, qui sont capables de mettre un but à chaque match, tu ne dois pas leur donner beaucoup d'informations défensives. Sergio Ramos a aussi cette grande qualité. Je pense que sa plus grande qualité n'est pas tactique ni technique, mais son caractère et sa personnalité, ainsi que sa capacité à motiver les gens autour de lui. Ramos a été très important à cette période, il était toujours au maximum lorsque le match était important", a conclu Ancelotti.